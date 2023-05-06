Выплаты ко Дню Победы получили 204 участника ВОВ из Новосибирской области

В Новосибирской области 204 ветерана получили выплаты ко Дню Победы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области 204 ветерана Великой Отечественной войны получили выплаты в 10 тысяч рублей к 78-ой годовщине Победы. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ОСФР по региону.

Автоматические начисления производили с апреля, чтобы все ветераны успели получить их к празднику 9 мая. Выплата полагается участникам боевых действий в годы войны.

Также в фонде уточнили, что в среднем размер выплат для ветеранов в Новосибирской области составляет 55 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фото и видео ночной репетиции Парада Победы на площади Ленина. В День Победы парад начнется с 10 часов утра.

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