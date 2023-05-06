Выплаты ко Дню Победы получили 204 участника ВОВ из Новосибирской области

В Новосибирской области 204 ветерана получили выплаты ко Дню Победы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области 204 ветерана Великой Отечественной войны получили выплаты в 10 тысяч рублей к 78-ой годовщине Победы. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ОСФР по региону.
Автоматические начисления производили с апреля, чтобы все ветераны успели получить их к празднику 9 мая. Выплата полагается участникам боевых действий в годы войны.
Также в фонде уточнили, что в среднем размер выплат для ветеранов в Новосибирской области составляет 55 тысяч рублей ежемесячно.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фото и видео ночной репетиции Парада Победы на площади Ленина. В День Победы парад начнется с 10 часов утра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер