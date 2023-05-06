Стали известны места в Барнауле, где собаки кидаются на прохожих

Названы места в Барнауле, где собаки кидаются на людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Барнаула начали жаловаться на свору собак, которая нападает на прохожих в садоводстве «Аэрофлот». Об этом сообщает «Толк».

Местные рассказывают в соцсетях, что это не бродячие животные: якобы у них есть хозяин, но он на просьбы успокоить псов никак не реагирует.

Также жалобы поступают на собак в промзоне на улице Звездной. Очевидцы сообщают, что в качестве защиты от агрессивных животных эффективно помогает газовый баллончик, однако в таком случае могут возникнуть проблемы с хозяевами собак.

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