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НовостиПроисшествия6 мая 2023 11:05

Стали известны места в Барнауле, где собаки кидаются на прохожих

Инциденты с домашними животными происходят в одном из дачных обществ
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Названы места в Барнауле, где собаки кидаются на людей.

Названы места в Барнауле, где собаки кидаются на людей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Барнаула начали жаловаться на свору собак, которая нападает на прохожих в садоводстве «Аэрофлот». Об этом сообщает «Толк».

Местные рассказывают в соцсетях, что это не бродячие животные: якобы у них есть хозяин, но он на просьбы успокоить псов никак не реагирует.

Также жалобы поступают на собак в промзоне на улице Звездной. Очевидцы сообщают, что в качестве защиты от агрессивных животных эффективно помогает газовый баллончик, однако в таком случае могут возникнуть проблемы с хозяевами собак.

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