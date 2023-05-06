Контрактник Андрей Миронов из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Миронов погиб в зоне СВО. Фото: Администрация Купинского района / Алексей БУЛАТОВ.

В Купино простятся с 25-летним военнослужащим из Новосибирской области Андреем Мироновым. Он погиб 21 апреля 2023 года в зоне проведения специальной военной операции.

Герой родился в селе Копкуль Купинского района, учился в местной школе и лицее № 2 в Купино. В феврале 2023 года уехал служить по контракту в зону СВО. У бойца остались жена и сын.

Как уточнили в районной администрации, прощание с военнослужащим пройдет 7 мая с 12:30 в кинотеатре «Сибирь» города Купино.

Напомним, ранее новосибирские труженики тыла рассказали, как боролись за Победу в ВОВ.

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