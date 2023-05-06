Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Татарске под Новосибирском

В Татарске при пожаре в частном доме погибла школьница. Фото: прокуратура НСО.

В городе Татарске Новосибирской области в результате пожара погиб ребенок. Тело восьмилетней девочки было найдено 5 мая при разборе завалов сгоревшего частного дома на улице Орджоникидзе.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, расследуется дело по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. Виновным может грозить до 4 лет тюрьмы.

Следователи собрали с места ЧП предметы и образцы веществ. Проводятся проверки и экспертизы.

В пресс-службе прокуратуры области добавили, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал межрайонный прокурор.

КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.

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