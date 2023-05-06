Картофель разлетелся по дороге: на Северном объезде в Новосибирске столкнулись кроссовер и УАЗ

В Новосибирске на Северном объезде кроссовер столкнулся с груженным землей и картофелем УАЗом. Фото: АСТ-54.

Утром 6 мая в Новосибирске на Северном объезде произошло жесткое ДТП с кроссовером Volkswagen Touareg и бортовым УАЗом. Об этом очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По дороге разлетелись мешки с землей и картофелем. По словам свидетелей происшествия, водитель УАЗа остался жив. В ГИБДД пока не предоставили комментарий по инциденту.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что автобус с 52 пассажирами из Новосибирска сломался на трассе по пути в Казахстан.

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