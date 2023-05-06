«Сад памяти» высадили в Новосибирске перед праздником Победы

В Новосибирске ветераны и пенсионеры поучаствовали в акции «Сад памяти». Фото: Департамент по социальной политики Новосибирска

В социально-оздоровительном центре «Обские зори» в рамках празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне высадили 10 молодых кедров.

Перед тем, как приступить к высадке деревьев, ученики школы №76 для всех собравшихся рассказали о своих дедах и прадедах, каждый из них отличился в Великой Отечественной войне.

Ученики школы №76 для всех собравшихся рассказали о своих дедах и прадедах, каждый из них отличился в Великой Отечественной войне. Фото: Департамент по социальной политики Новосибирска

Акция «Сад памяти» уже второй раз проходит в «Обских зорях». В этом учреждении, подведомственном департаменту по социальной политике мэрии Новосибирска, в рамках заезда находятся ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, ветераны педагогического и медицинского труда, также там отдыхают активисты совета Ветеранов и жители города старшего поколения.

Акция «Сад памяти» уже второй раз проходит в «Обских зорях». Фото: Департамент по социальной политики Новосибирска

- Сегодня на территории Обских Зорей мы высадили 10 кедров, в прошлом году 27 лип. Каждое дерево – это живая память о погибших на той войне. Сегодня с нами высаживали и школьники, и участники движения юнармия и военные, которые приехали в отпуск из СВО, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

После того, как на полянке высадили кедры, пенсионеры, школьники и военные сделали общее фото на память.

Сегодня на территории Обских Зорей мы высадили 10 кедров, в прошлом году 27 лип. Фото: Департамент по социальной политики Новосибирска

- Хочется верить, что современное поколение будет рассказывать своим детям и внукам, как общались с ветеранами, с тружениками тыла, как участвовали в акции памяти. И может быть придут сюда, чтобы посмотреть на подросшие липы и кедры, - рассказала ветеран труда Светлана Осадчая.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»