Для старшего поколения новосибирцев провели День Победы

В социально-оздоровительном центре «Обские зори» состоялся праздник в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

Большое мероприятие организовал департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. Празднование началось с активной зарядки. На нее пришли те, кто сейчас проживает в оздоровительном центре. Хорошая погода позволила организовать места для игры в настольный теннис, шахматы, шашки и домино под кронами сосен на свежем воздухе.

- Я ветеран труда, всю жизнь работала бухгалтером, а детство мое прошло в войну. Работать начала в 12 лет. Вместе с другими ребятами мы участвовали в посевной и уборочной, поэтому для нас учебный год заканчивался на месяц раньше и начинался на месяц позже, - рассказала ветеран труда, которой в этом году исполнилось 94 года.

Студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова подготовили праздничный концерт. Фото: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

Зарядившись энергией и бодрым настроением, пожилые люди прошли в актовый зал, где для них подготовили праздничный концерт студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова. Со сцены звучали песни военных лет, композиции из фильмов. Студенты-музыканты порадовали запоминающимися выступлениями: дуэта гитары и балалайки, квартета балалаечников, дуэта баянистов, вокальными номерами.

Зрители подпевали, аплодировали и украдкой плакали в особо трогательных моментах.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева (справа). Фото: департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

- Все меньше остается ветеранов и вот уже детям войны исполняется по 94 - 96 лет. Поэтому мы должны особо трепетно относится к истории, к памяти о тех страшных событиях. Тем более, что сейчас, как в далеком 41-м году, на фронтах воюют внуки ветеранов, - приветствовала гостей и зрителей начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

В финале концерта зрители встали и в полный голос пели песню «Этот День Победы».

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»