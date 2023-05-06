Автобус с 52 пассажирами из Новосибирска сломался на трассе по пути в Казахстан

На трассе сломался автобус с пассажирами из Новосибирска. Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В ночь на субботу, 6 мая, на трассе в Алтайском крае сломался междугородний автобус, следовавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Алтайскому краю, внутри находились 52 пассажира, из них 8 детей.

На вызов с болгаркой и генератором отправилась оперативная группа пожарно-спасательного отряда.

Неисправность была устранена, и автобус продолжил движение до Усть-Каменогорска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в работе экранов вокруг стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» возможны сбои в связи с установкой программы для трансляции «Бессмертного полка».

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