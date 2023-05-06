Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселенного аварийного общежития в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийной трехэтажки в Новосибирске. Общежитие на Бурденко, 10 не расселяют с 2017 года. Сначала жильцам обещали расселение в 2020 году, затем в 2023, теперь срок отодвинули на 2025 год.

В здании 1945-го года постройки развелись крысы, разрушаются потолок и стены – одна уже упала прямо на жильца. Новосибирские следователи проводят процессуальную проверку.

Как сообщили в пресс-службе СКР, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту и доложить ему о результатах расследования.

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