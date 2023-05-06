Каждый третий ВИЧ-инфицированный в Новосибирской области не встает на учет

В Новосибирской области каждый третий ВИЧ-инфицированный не встает на учет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области каждый третий ВИЧ-инфицированный не наблюдается у врачей после того, как узнает диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Треть жителей Новосибирской области, которым впервые в прошлом году поставили диагноз ВИЧ-инфекция, не решились встать после этого на учет.

Возвращением таких пациентов занимаются сотрудники Центра СПИД и НКО. Специалисты разработали схему, по которой находят потерявшихся ВИЧ-инфицированных и помогают им начать лечение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в 2023 году в регионе выявили на 0,6 % меньше людей с ВИЧ, чем за тот же период 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber