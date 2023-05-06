«Все 17 аварийными быть не могут!»: жители новосибирской пятиэтажки пожаловались на снос всех деревьев во дворе

Новосибирцы не хотят лишиться всех деревьев во дворе. Фото: предоставлено жителями дома

В Новосибирске жители пятиэтажки на улице Ленинградская, 145 пожаловались на то, что могут лишиться всех деревьев во дворе. 17 берез якобы признали аварийными планируют снести.

— Березы эти — обычные деревья, которые никому не мешают и не угрожают. Но уж очень они помешали нашим местным дворовым активистам. Которые и начали настаивать, чтобы их снесли. А администрация выдала на это разрешение — якобы признав деревья аварийными. Но ведь не могут сразу 17 деревьев вдруг стать аварийными! Слов нет, одни эмоции, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

В администрации Октябрьского района на претензию сибиряков ответили, что по вопросу выдачи разрешения на снос заявитель предоставил все необходимые документы для этого: протокол собрания собственников, договор управления домом. А заключение специалистов подтвердило аварийность деревьев.

— Никакого собрания собственников я не помню, чтобы мы там обсуждали эту тему. А как могла экспертиза признать аварийными все деревья — для меня до сих пор загадка, — поясняют местные.

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