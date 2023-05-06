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НовостиОбщество6 мая 2023 3:15

«Все 17 аварийными быть не могут!»: жители новосибирской пятиэтажки пожаловались на снос всех деревьев во дворе

Жители новосибирской пятиэтажки пожаловались на снос всех деревьев во дворе
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы не хотят лишиться всех деревьев во дворе. Фото: предоставлено жителями дома

Новосибирцы не хотят лишиться всех деревьев во дворе. Фото: предоставлено жителями дома

В Новосибирске жители пятиэтажки на улице Ленинградская, 145 пожаловались на то, что могут лишиться всех деревьев во дворе. 17 берез якобы признали аварийными планируют снести.

— Березы эти — обычные деревья, которые никому не мешают и не угрожают. Но уж очень они помешали нашим местным дворовым активистам. Которые и начали настаивать, чтобы их снесли. А администрация выдала на это разрешение — якобы признав деревья аварийными. Но ведь не могут сразу 17 деревьев вдруг стать аварийными! Слов нет, одни эмоции, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

В администрации Октябрьского района на претензию сибиряков ответили, что по вопросу выдачи разрешения на снос заявитель предоставил все необходимые документы для этого: протокол собрания собственников, договор управления домом. А заключение специалистов подтвердило аварийность деревьев.

— Никакого собрания собственников я не помню, чтобы мы там обсуждали эту тему. А как могла экспертиза признать аварийными все деревья — для меня до сих пор загадка, — поясняют местные.

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