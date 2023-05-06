Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника под Новосибирском

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьника под Новосибирском. Фото: стоп-кадры видео "АСТ-54".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка сверстниками в селе Сокур под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в прокуратуре начали проверку после появления в соцсетях видео с унижением ребенка. В ситуации разбираются также полиция и министерство образования региона. В СКР уточнили, что проверку проводят по признакам уголовной статьи о побоях.

Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело и доложить ему об установленных обстоятельствах. Нападавшим может грозить до 2 лет лишения свободы.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что подросток, избивший 13-летнего школьника, извинился и записал раскаяние на видео. Однако мать пострадавшего отказалась забирать заявление из полиции.

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