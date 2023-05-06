Блогер снял смог над Новосибирском с высоты птичьего полета

Город окутало густым смогом из-за пожаров в соседних регионах. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске второй день держится густой туман, в воздухе ощущается запах гари. По данным мэрии города, причина загрязнения – в скопившихся вредных примесях из-за отсутствия ветра. Смог донесся до Новосибирска из-за пожаров в Тюменской и Омской областях.

Блогер Василий Баранов, приземляясь в Новосибирске, снял с борта самолета видео густого серого тумана над городом.

– Что у вас тут с воздухом? – спросил блогер у подписчиков в своем Telegram-канале.

Блогер снял на видео густой туман над Новосибирском. Фото: скриншот Telegram-канала Baranovmovie.

В комментариях новосибирцы объяснили, что причина – в пожарах у соседей, а также добавили, что из-за грязного воздуха почти не видно солнца.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уровень пыли в конце рабочей недели превысил норму.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, почему луна над городом в ночь с 5 на 6 мая приобрела ярко-оранжевый оттенок.

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