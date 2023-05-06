«Сидеть можно только на бетоне»: новосибирцы пожаловались на снесенную остановку «Магазин Кристалл»

Присесть теперь люди могут только на бетонную основу от рекламного щита. Фото: Мария Ивановна

Новосибирцы пожаловались на снесенную остановку «Магазин Кристалл». Горожане рассказали, что старый павильон снесли, а новый так и не построили. Поэтому ждать транспорт людям теперь негде.

— Раньше там была закусочная и старый остановочный павильон. А потом, когда тогда еще к чемпионату стали обновлять остановки, у нас старую снесли. Только вот новую так и не построили. Вместо закусочной там появился магазин с разными примочками для телефона, а новой остановки как не было, так и нет. Зато появился еще один стенд с рекламой, прямо посреди тротуара. Вот только на этом бетоне и можно сидеть, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Мария Ивановна.

Ждать транспорт теперь приходится стоя. Фото: Мария Ивановна

Сибирячка пояснила, что обращалась в администрацию города, однако решить проблему это не помогло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber