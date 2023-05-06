В Новосибирске паллет с кирпичом рухнул на пешеходный мостик, пробив крышу. Фото: предоставлено читателями

В Новосибирске паллет с кирпичом рухнул на пешеходный мостик, пробив крышу. Инцидент случился в пятницу, 5 мая на стройке по адресу Фабричная, 65.

— Паллет с кирпичом пробил ограждение и упал на пешеходную зону, прямо там, где ходят люди. И это уже не первый инцидент — в прошлый раз прямо на дорогу свалилась опалубка. Мы обращались в региональный стройнадзор, где нам ответили, что эту стройку проверяла инспекция, и нашла там нарушения. Информацию передали в прокуратуру, туда мы тоже писали, но нам не ответили пока. Очень хочется, чтобы с этим что-то сделали, — рассказали КП-Новосибирск жители окрестных домов.

Про инцидент с рухнувшей на тротуар опалубкой КП-Новосибирск писала в средине апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Могло рухнуть на людей»: в Новосибирске щиты опалубки со стройки упали на тротуар

В Новосибирске щиты опалубки со стройки упали на тротуар (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber