В Новосибирске паллет с кирпичом рухнул на пешеходный мостик, пробив крышу. Фото: предоставлено читателями
В Новосибирске паллет с кирпичом рухнул на пешеходный мостик, пробив крышу. Инцидент случился в пятницу, 5 мая на стройке по адресу Фабричная, 65.
— Паллет с кирпичом пробил ограждение и упал на пешеходную зону, прямо там, где ходят люди. И это уже не первый инцидент — в прошлый раз прямо на дорогу свалилась опалубка. Мы обращались в региональный стройнадзор, где нам ответили, что эту стройку проверяла инспекция, и нашла там нарушения. Информацию передали в прокуратуру, туда мы тоже писали, но нам не ответили пока. Очень хочется, чтобы с этим что-то сделали, — рассказали КП-Новосибирск жители окрестных домов.
Про инцидент с рухнувшей на тротуар опалубкой КП-Новосибирск писала в средине апреля.
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