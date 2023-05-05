В Новосибирске 5-летняя девочка получила слуховой аппарат после жалобы мамы Бастрыкину

Мама девочки обратилась к Александру Бастрыкину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 5-летняя девочка получила ушные вкладыши для слухового аппарата после того, как ее мама пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину. Ранее девайс семья юной сибирячки не могла дождаться из-за «отсутствия финансирования».

— Когда Лилии* было два года, ее мама Марина Михайловна* заметила, что дочка не откликается на звуки и не разговаривает так, как это делают дети ее возраста. Девочке поставили диагноз — тяжелая форма нарушения слуха. Врачи рекомендовали использовать специальные индивидуальные ушные вкладыши, которые помогают слышать звуки четче и яснее. Получала их девочка бесплатно, — сообщили в СКР. — Но однажды мама девочки столкнулась с трудностями. Сначала в региональном фонде социального страхования ей сообщили, что изготовление вкладыша временно приостановлено из-за документальных проволочек. А затем, когда Марина Михайловна купила ушные вкладыши за свой счет, ей отказали в компенсации по «классической» для таких случаев отговорке — отсутствие финансирования.

Длилась эта история несколько месяцев. Мама девочки пыталась добиться от фонда помощи, но на все просьбы получала ответы, которые решение проблемы не приближали. Тем временем, старые ушные вкладыши у Лиды уже износились, и их необходимо было менять. А сделать это за свой счет семья девочки не могла. Тогда женщина решила рассказать о своей ситуации в приемной Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина.

Глава СКР поручил руководству регионального следственного управления доложить о принятых мерах, касаемо этой ситуации. Следователи начали проверку, и в скорее в региональном соцстрахе нашлись средства на выплату компенсации Марине Михайловне. Благодаря чему она смогла купить дочке необходимое приспособление.

* — имена героев публикации изменены

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber