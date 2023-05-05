В Новосибирске военная полиция поздравила 99-летнего ветерана с наступающим Днем Победы

Героя поздравили у него дома. Фото: пресс-служба ЦВО.

Перед Днем Победы в Новосибирске поздравили 99-летнего ветерана Михаила Алексеевича. Сотрудники ЦВО приехали в гости к бойцу.

— Ветерану вручили поздравительный адрес и памятный подарок, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Герой в свою очередь поблагодарил военнослужащих и также поздравил с наступающим праздником, — сообщили в ведомстве.

Михаил Мезин ушел добровольцем на фронт, еще не дожив до 18 лет. Был тяжело ранен два раза. За успехи и высокие показатели награжден несколькими орденами.

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