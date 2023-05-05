В Новосибирске 5 мая прошла репетиция Парада Победы

В Новосибирске в пятницу, 5 мая, прошла вечерняя репетиция Парада Победы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске в пятницу, 5 мая, прошла вечерняя репетиция Парада Победы. По центру города прошлись военные и проехала военная техника.
В параде Победы принимает участие более двух тысяч военнослужащих. Среди них сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы.
Отрепетировав маршировку и вынос знамени и флага, по площади Ленина проехалась военная техника: легендарный Т-34, баллистические ракеты Ярс и БТР.
На время репетиции был перекрыт проезд по Красному проспекту, а также выходы метро «Площадь Ленина». Аналогичные действия будут проводиться во время утренней репетиции 7 мая и во время самого Парада на День Победы.
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