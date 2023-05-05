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НовостиПроисшествия5 мая 2023 16:20

В Новосибирской области фермер поручил поджечь поле вопреки правилам безопасности

Сотрудники Минприроды прибыли как раз вовремя
Данила ШУЛЯК
Фермер сказал поджечь поле вопреки правилам безопасности. Фото: Минприроды НСО.

Фермер сказал поджечь поле вопреки правилам безопасности. Фото: Минприроды НСО.

В Ордынском районе Новосибирской области фермер поручил поджечь поле. На дым приехали сотрудники Минприроды. Видео появилось в группе ведомства.

— На сельхозполях фермер дал поручение работнику — «поджигать». Это категорически запрещено противопожарным режимом. За секунды ветер может сделать огонь неуправляемым, — отметили в Минприроды.

Судя по кадрам, фермер понадеялся на опаханные поля. Однако спасатели уверяют — это не поможет.

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