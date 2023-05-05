В Новосибирске загорелся автобус с пассажирами

Водитель пытался потушить огонь сам. Фото: «Новосибирск с огоньком».

Вечером 5 мая в Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Кадры с места появились в группе «Новосибирск с огоньком».

Автобус задымил на площади Калинина. За считанные секунды все пассажиры покинули опасный транспорт. На кадрах можно заметить языки пламени за передним колесом.

Дым постепенно увеличивался, и водитель автобуса зашел в салон за огнетушителем. Кажется, самостоятельно исправить ситуацию он не смог.

В МЧС ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее КП-Новосибирск писала о пожаре на улице Владимирской. Огромные клубы дыма поднимались рядом с высоткой.

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