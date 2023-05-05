В Новосибирске пропали двое мужчин в спортивных костюмах с одинаковой фамилией

В Железнодорожном районе Новосибирска пропали двое мужчин с одинаковой фамилией. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Железнодорожном районе Новосибирска пропали двое мужчин с одинаковой фамилией 50-летний Александр Дмитриевич Сидоренко и 46-летний Сергей Николаевич Сидоренко. Их ищут с 29 апреля полиция и волонтеры.

— Приметы Александра Сидоренко: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в черно-синий спортивный костюм и темно-синие кроссовки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — Приметы Сергея Николаевича Сидоренко: рост 185 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм, темно-синие кроссовки и черную кепку.

Если вы знаете что-либо о том, где сейчас находятся мужчины или вы просто видели их на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber