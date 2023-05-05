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НовостиПроисшествия5 мая 2023 15:44

«У меня от страха ноги отнялись»: сибирячку шокировала кража урны с прахом матери из могилы на кладбище

В Сибири с кладбища неизвестные украли урну с прахом пенсионерки
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Сибири с кладбища неизвестные украли урну с прахом пенсионерки. Фото: "Толк".

В Сибири с кладбища неизвестные украли урну с прахом пенсионерки. Фото: "Толк".

В Алтайском крае на кладбище произошел странный инцидент. С одной из могил неизвестные вырыли и украли урну с прахом пенсионерки. Пропажу обнаружила дочь умершей после родительского дня. От увиденного женщине стало дурно.

– Мы испугались сильно. У меня отнялись ноги, – поделилась женщина с «ТОЛК».

Вместо урны в вырытую яму положили черный хлеб. А рядом разбросали мелочь.

Руководство кладбища, к которому с претензией обратилась женщина, рекомендовало ей написать заявление в полицию. Чтобы правоохранители разобрались в случившемся и установили вандалов.

По словам сибирячки, на днях ей позвонил неизвестный. Он предложил деньги за «инцидент в городе мертвых». Кто именно звонил, женщина не поняла.

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