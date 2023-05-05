Бердские пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика, больного онкологией

Ребенок даже помог потушить условный пожар. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.
В Бердске Новосибирской области сотрудники МЧС исполнили желание пятилетнего Артема. Мальчик, больной онкологией, очень хотел прокатиться на пожарной машине.
Мечта сбылась. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.
В пожарной части ребенку провели экскурсию по всем помещениям. Артем даже поучаствовал в боевом тушении условного пожара.
Мальчика хорошо познакомили с профессией пожарного. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Твиттер