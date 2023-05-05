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НовостиОбщество5 мая 2023 15:23

Бердские пожарные исполнили мечту 5-летнего мальчика, больного онкологией

Ребенок помог потушить условный пожар и прокатился на машине МЧС
Данила ШУЛЯК
Ребенок даже помог потушить условный пожар. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.

Ребенок даже помог потушить условный пожар. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.

В Бердске Новосибирской области сотрудники МЧС исполнили желание пятилетнего Артема. Мальчик, больной онкологией, очень хотел прокатиться на пожарной машине.

Мечта сбылась. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.

Мечта сбылась. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.

В пожарной части ребенку провели экскурсию по всем помещениям. Артем даже поучаствовал в боевом тушении условного пожара.

Мальчика хорошо познакомили с профессией пожарного. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.

Мальчика хорошо познакомили с профессией пожарного. Фото: https://54.mchs.gov.ru/.

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