Новосибирские труженики тыла рассказали, как боролись за Победу в ВОВ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне 9 мая новосибирские труженики тыла рассказали о том, как изо всех сил приближали конец ВОВ. О рабочих подвигах написали Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области.

— Мне скоро 95 лет исполнится. Вот — живу, радуюсь, — говорит Клавдия Андреевна.

Еще подростком она трудилась в цехе завода — собирала малолитражные и тракторные двигатели. После этого девочку отправили в колхоз — поваром работать. Молодая Клава переживала, что готовит невкусно, а потом поняла: тогда люди не волновались об этом — поели и хорошо.

Еще один герой труда — Юрий Александрович — встретил войну пятнадцатилетним мальчишкой.

— Как сотни тогдашних пацанов, я пошел работать в совхоз. Все наши отцы и старшие братья на фронт ушли, мы их заменили, никто вопросов не задавал, понимали, что надо, — вспоминает Юрий.

Пенсионер рассказал, что сеяли и собирали урожай дети и подростки наравне со взрослыми — выполняли по две-три нормы, собирая каждый колосок.

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