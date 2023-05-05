«Поим лекарствами через шприц»: новосибирцы выхаживают травмированного коршуна

Пока Феня живет в коробке на территории частного дома. Фото: предоставлено Оксаной

Жители рабочего поселка Кольцово спасли травмированного коршуна – он находился рядом с дорогой и никуда не улетал. Стало понятно, что с пернатым что-то не так. Подробностями истории с КП-Новосибирск поделилась местная жительница Оксана Пшенникова.

− Третьего мая мама возвращалась домой с работы по лесополосе. Увидела птицу рядом с дорогой, решила остановиться и понаблюдать за ней. Коршун не улетал, и тогда она поняла, что что-то не так. Она подошла и увидела кровь на крыле птицы. Позвонила мне и попросила выйти помочь его поймать. Благо, идти было недолго, и мы поймали коршуна с помощью ткани. Привезли домой и положили сначала в переноску для больших собак. Обзвонили вечером ветклиники, но где-то не было орнитологов, а где-то просто отказывались принимать дикую птицу, − рассказала КП-Новосибирск Оксана.

Тогда сибиряки обратились за помощью в Центр реабилитации диких животных. Там посоветовали посадить коршуна в коробку и сверху накрыть тканью – чтобы он не бился об стенки и не травмировал крылья.

− К этому времени дали коршуну размороженного цыпленка суточного – он не отказался и все съел. Ближе к ночи у нас был назначен прием у врача в клинике «Артемида». Там ему сделали рентген и сказали, что перелома костей не видно, но есть воспаление мышечной ткани. Также не стоит исключать перелом суставов, которого не видно на снимках. Мы купили лекарства и отвезли коршуна обратно домой. Поим его лекарствами через шприц, − отметила местная жительница. – Кстати, назвали коршуна Феней.

Пока Феня живет в коробке на территории частного дома. Когда погода позволяет, его временное «убежище» ставят в теплицу у самого входа и открывают дверь − чтобы не было жарко. Либо переносят коробку в строящийся дом, где более прохладно.

По словам Оксаны, ветеринарный врач посоветовал попробовать отпустить коршуна через три дня и посмотреть, полетит или нет. Если нет – придется поселить птицу дома.

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