В Новосибирске улицы сковали 7-балльные пробки вечером в пятницу

Улицы Новосибирска сковали пробки вечером 5 мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 5 мая новосибирские автомобилисты застряли в 7-балльных пробках. Заторы видно на сайте 2ГИС. Судя по всему, ситуацию осложняют и перекрытые дороги.
Стоит улица Нарымская — в сторону площади Кондратюка. Медленно едут и вокруг Центрального парка.
Затор также появился на улице Ипподромской — сильная пробка в сторону набережной.
На левом берегу Новосибирска движение свободнее, однако дороги вокруг площадей Энергетиков и Труда так же скованы.
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