В Новосибирске улицы сковали 7-балльные пробки вечером в пятницу

Улицы Новосибирска сковали пробки вечером 5 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 5 мая новосибирские автомобилисты застряли в 7-балльных пробках. Заторы видно на сайте 2ГИС. Судя по всему, ситуацию осложняют и перекрытые дороги.

Стоит улица Нарымская — в сторону площади Кондратюка. Медленно едут и вокруг Центрального парка.

Затор также появился на улице Ипподромской — сильная пробка в сторону набережной.

На левом берегу Новосибирска движение свободнее, однако дороги вокруг площадей Энергетиков и Труда так же скованы.

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