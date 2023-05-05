В Барнауле женщине назначили 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов сыну

Нерадивую мать привлекли к административной ответственности. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительнице Барнаула назначили 40 часов обязательных работ за то, что она не платила алименты на содержание сына. Об этом сообщает Amic со ссылкой на ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

14-летний мальчик проживает в детском доме. Суд обязал женщину выплачивать сыну алименты, однако одна не делала этого в течение длительного времени.

Нерадивую мать привлекли к административной ответственности. Сибирячка уже начала отрабатывать назначенные судом 40 часов. Женщина трудится на одном из муниципальных предприятий – занимается благоустройством города.

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