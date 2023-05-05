Станцию временно закроют. Фото: Олег ЗОЛОТО

В мэрии рассказали, как будет работать станция метро «Площадь Ленина» в Новосибирске 5, 7 и 9 мая 2023. В эти дни в городе будут проходить репетиции Парада Победы и сам Парад.

— С целью обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, определен режим работы станции метро «Площадь Ленина», — сообщили в муниципалитете.

Публикуем полный график работы станции:

5 мая: с 18:30 до 22:30 входы и выходы станции могут быть перекрыты

7 мая: с 7:30 утра до 12:00 входы и выходы станции могут быть перекрыты

9 мая: с 9:30 до 11:00 входы и выходы станции могут быть перекрыты

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