Над новосибирским НОВАТом вновь реет знамя Победы

Знамя Победы вновь разместили над НОВАТом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске над НОВАТом снова подняли красное знамя Победы. В пятницу, 5 мая, промышленные альпинисты установили красное полотнище.

На знамени написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Аналогичные слова были на полотне, которое наши деды и прадеды водрузили на рейхстаге в Берлине.

Флаг водрузили по ежегодной традиции. Фото: скриншот поста из группы театра.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу событий и торжеств в День Победы.

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