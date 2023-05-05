Новосибирцы высадят около 150 тысяч деревьев в честь героев Великой Отечественной войны

Одной из центральных площадок стал сквер у «Монумента Славы». Фото: правительство НСО

В преддверии Дня Победы новосибирцы высаживают деревья в честь земляков – героев ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятия проходят в рамках акции «Сад Памяти». Одной из центральных площадок стал сквер у «Монумента Славы». Там участники акции высадили яблони, ели и сирень.

Территорию озеленяли волонтеры, участники военно-патриотических клубов, жители Первомайского района и представители органов власти.

Глава Минприроды НСО Евгений Шестернин поблагодарил всех собравшихся за вклад в сохранение памяти о подвиге народа.

− Деревья в памятных местах, мемориалах, на аллеях и в скверах высаживаются во всех районах области. В рамках акции «Сад Памяти» запланировано более 200 мероприятий по высадке порядка 150 тысяч саженцев, − подчеркнули в правительстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber