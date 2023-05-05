В пожаре на Владимирской в Новосибирске горели гараж и покрышки

Оказалось, на Владимирской горели гараж и покрышки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 5 мая в Железнодорожном районе Новосибирска загорелся гараж с покрышками. В пресс-службе МЧС региона рассказали о случившемся.

— Пожар потушили. Горел гараж и покрышки. Никто не погиб и не пострадал, — сообщили в ведомстве.

В группе «Новосибирск с огоньком» появились фото и видео с места от очевидцев. Видно, как из-за горящей резины вверх поднимаются огромные клубы черной копоти.

Из-за горящей резины в небо поднялись огромные клубы копоти. Фото: «Новосибирск с огоньком».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Железнодорожном районе горит здание.

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