Губернатор Новосибирской области поблагодарил ОНФ за помощь жителям и бойцам Донбасса

Замечания общественников помогают властям лучше помогать бойцам. Фото: https://www.nso.ru/

Губернатор Новосибирской Области Андрей Травников поблагодарил ОНФ за помощь жителям Донбасса и бойцам СВО. На встрече с общественниками 5 мая политик обсудил взаимодействие с народной организацией.

— Ценно, что вы расширяете вовлечённость участников этой помощи – организаций, предприятий, обычных жителей, и обеспечиваете координацию: сбор и обобщение заявок, расставление приоритетов, выстраивание логистики – хранение, сортировка, доставка по адресам… Спасибо вам за это огромное», — обратился к участникам ОНФ Андрей Травников.

По мнению губернатора, критические замечания общественников помогают властям оперативно устранять ошибки. С каждым годом сотрудничество ОНФ и правительства региона становится более плодотворным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber