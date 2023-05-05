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НовостиПроисшествия5 мая 2023 11:21

К зданию облсуда в Новосибирске съехались пожарные машины: рассказываем, что случилось

К зданию облсуда в Новосибирске съехались пожарные машины
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Галина СИМОНОВА
Пожарные машины заметили у здания облсуда.

Пожарные машины заметили у здания облсуда.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске днем в пятницу, 5 мая, у здания областного суда заметили пожарные машины. Их сфотографировали очевидцы.

— Две машины были около здания суда примерно в половину пятого вечера, одна вскоре уехала, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В областном МЧС КП-Новосибирск сообщили, что пожарных вызывали не в сам суд, а в соседнее заведение.

— Там произошло небольшое подгорание печи, пожара не было, — пояснили в ведомстве.

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