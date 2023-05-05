К зданию облсуда в Новосибирске съехались пожарные машины: рассказываем, что случилось

Пожарные машины заметили у здания облсуда.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске днем в пятницу, 5 мая, у здания областного суда заметили пожарные машины. Их сфотографировали очевидцы.
— Две машины были около здания суда примерно в половину пятого вечера, одна вскоре уехала, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
В областном МЧС КП-Новосибирск сообщили, что пожарных вызывали не в сам суд, а в соседнее заведение.
— Там произошло небольшое подгорание печи, пожара не было, — пояснили в ведомстве.
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