В Новосибирске в Железнодорожном районе горит здание

В МЧС пока не сказали, есть ли пострадавшие.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В сети появился кадр с клубами дыма возле высотки в Железнодорожном районе Новосибирска. В пятницу, 5 мая фото выложили в группе «Новосибирск с огоньком».
— Читатели пишут: что-то горит со стороны улицы Владимирской, — указано в посте.
Клубы дыма поднимаются рядом с высоткой. Фото: «Новосибирск с огоньком».
В МЧС пожар пока не прокомментировали, информации о пострадавших нет.
Ранее КП-Новосибирск писала о крупном пожаре на улице Кубовой. На 4 участках сгорели 3 сарая и 3 бани.
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