В Новосибирске в Железнодорожном районе горит здание

В МЧС пока не сказали, есть ли пострадавшие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети появился кадр с клубами дыма возле высотки в Железнодорожном районе Новосибирска. В пятницу, 5 мая фото выложили в группе «Новосибирск с огоньком».

— Читатели пишут: что-то горит со стороны улицы Владимирской, — указано в посте.

Клубы дыма поднимаются рядом с высоткой. Фото: «Новосибирск с огоньком».

В МЧС пожар пока не прокомментировали, информации о пострадавших нет.

Ранее КП-Новосибирск писала о крупном пожаре на улице Кубовой. На 4 участках сгорели 3 сарая и 3 бани.

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