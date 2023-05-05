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НовостиОбщество5 мая 2023 11:01

В Новосибирске планируют установить новый мемориал с коваными журавлями

Общественное обсуждение проекта завершилось 30 апреля
Анастасия ХРОМЫХ
Новый мемориал «Защитникам Отечества» с коваными журавлями может появиться в Калининском районе. Фото: мэрия Новосибирска

Новый мемориал «Защитникам Отечества» с коваными журавлями может появиться в Калининском районе. Фото: мэрия Новосибирска

Новый мемориал «Защитникам Отечества» с коваными журавлями может появиться в Калининском районе Новосибирска. Его высота составит шесть метров.

Мемориал предлагают установить перед главным входом в школу № 105 имени Героя России Ивана Шелохвостова. В композиции хотят использовать скульптуру двух журавлей, флагштоки с флагом Российской Федерации и флагом школы. В основании памятного знака – площадка шириной 60 сантиметров, где можно будет возлагать цветы.

Общественное обсуждение проекта проходило с 17 по 30 апреля.

− За это время предложений, мнений и рекомендаций не поступило. Протокол направлен на рассмотрение художественного совета города Новосибирска, − сообщили в пресс-службе мэрии.

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