Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил ОНФ за помощь жителям Донбасса и участникам спецоперации

Губернатор поблагодарил отделение Народного фронта нашего региона за масштабную работу в период СВО. Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в конференции Регионального отделения Народного фронта. Глава НСО поблагодарил общественников за взаимодействие, подчеркнув, что с каждым годом оно становится более конструктивным и плодотворным.

Андрей Травников отметил, что их основная задача заключается в том, чтобы выявлять болевые точки в обществе. Губернатор призвал сразу сообщать о проблемах правительству, а местные власти, в свою очередь, будут их решать.

Глава Новосибирской области поблагодарил отделение Народного фронта нашего региона за масштабную работу, развернутую в период спецоперации – за помощь жителям Донбасса и военнослужащим.

− Ценно, что вы расширяете вовлеченность участников этой помощи – организаций, предприятий, обычных жителей, и обеспечиваете координацию: сбор и обобщение заявок, расставление приоритетов, выстраивание логистики – хранение, сортировка, доставка по адресам… Спасибо вам за это огромное, − вступил с речью Андрей Травников.

Власти Новосибирской области тоже ведут серьезную работу, направленную на оказание помощи участникам СВО и членам их семей. Примечательно, что масштаб помощи постоянно увеличивается – как в плане финансирования, так и направления охвата.

Так, из резервного фонда выделят целевую сумму, на которую закупят самые важные вещи для военнослужащих. В список входят квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, антидронные ружья и автомобили.

Андрей Травников напомнил и о проекте «Реабилитационный сертификат». Власти расширили категории, которые могут им воспользоваться, а также дополнили содержание сертификата − теперь туда входит протезирование.

Главам муниципалитетов дана установка – отслеживать каждую семью и помогать адресно, подчеркнул губернатор.

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