Психолог рассказала новосибирцам, как легко и быстро заснуть. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Новосибирцам, страдающим бессонницей, рассказали, как быстро и легко засыпать. К этим проблемам часто приводит нарушенный распорядок дня. Поэтому за час-два до отбоя надо исключить гаджеты, просмотр ТВ, а также отказаться от еды. Такой детокс поспособствует легкому отходу ко сну.

– Наладьте режим сна и бодрствования. Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее. Выработайте привычку ложиться спать в одно и то же время. За час-два до сна пройдитесь по улице, не используйте гаджеты и не объедайтесь, — рассказала психолог Евгения Пименова в беседе с NEWS.ru.

Многие продукты, съеденные перед сном, не дают расслабиться организму, говорит эксперт. Например, сладкая и жирная пища. А зависание в гаджетах перевозбуждает нервную систему. Также перед отбоем откажитесь от физических и интеллектуальных нагрузок, чтобы полноценно расслабиться.

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