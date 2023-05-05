В апреле гэбээровцы пресекли почти полтысячи правонарушений

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Наибольшее число тревог в дежурную часть поступило от охранных сигнализаций - 1340, от тревожных сигнализаций - 584, от автоматических пожарных сигнализаций - 99, по телефону - 26.

В результате реагирований за месяц было пресечено 499 правонарушений, задержаны 289 нарушителей, 55 из которых несовершеннолетние.

Самым распространенным нарушением месяца на охраняемых объектах было хулиганство. Если на попытки хищения «гвардейцы» за месяц реагировали 248 раз, то на ситуации, связанные с нарушениями общественного порядка, - 251.

Хулиганством были признаны и два самых резонансных происшествия, случившихся в апреле: обстрел неизвестными здания на улице Д. Донского в Заельцовском районе и неадекватное поведение вооруженного тесаком нетрезвого новосибирца на улице Петухова в Кировском районе.