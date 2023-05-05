Новосибирцам назвали самые вредные продукты и привычки для сердца.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителям Новосибирска рассказали, что «убивает» сердце. В список попали малоподвижный образ жизни, обилие соленой и жирной пищи в рационе, а также курение. Отсутствие в жизни физнагрузок тоже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на терапевта Павла Раменского.
– Жирная еда повышает уровень холестерина в крови. Соль повышает давление и также нарушает работу сердца. Курение также повышает нагрузку на сердце, — говорит врач.
Малоподвижный образ жизни, подчеркнул медик, может спровоцировать и повышение артериального давления. Это также пагубно скажется на сердце.
По его словам, соленая еда вредит и почкам. Также для них опасно злоупотребление алкоголем и напитками с кофеином. Почти, говорит врач, отвечают за очищение крови от отходов и токсинов. Кроме того, они поддерживают водный баланс воды и минералов в организме.
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