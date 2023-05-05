Новосибирский боксер одержал очередную победу и взял титул IBA International

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Вчера вечером в Москве прошел боксерский турнир «Дерись и побеждай!», главным событием которого стал бой за титул IBA International. В борьбе за интернациональный пояс друг другу противостояли не имеющий поражений (14-0-0) боксер из Искитима Новосибирской области Вараздат Мкртчян и ни разу до этого не побежденный (8-0-0) боец из Индии Харприт Сингх.

Поединок завершился безоговорочной победой нашего земляка! Теперь на счету Вараздата 15 профессиональных боев, в которых он остался непобежденным!