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НовостиОбщество5 мая 2023 9:56

Новосибирский боксер одержал очередную победу и взял титул IBA International

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ сообщает об очередной победе новосибирского боксера Вараздата Мкртчяна и завоевании им титула IBA International. Вара тренируется и выступает при поддержке Агентства Безопасности
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Вчера вечером в Москве прошел боксерский турнир «Дерись и побеждай!», главным событием которого стал бой за титул IBA International. В борьбе за интернациональный пояс друг другу противостояли не имеющий поражений (14-0-0) боксер из Искитима Новосибирской области Вараздат Мкртчян и ни разу до этого не побежденный (8-0-0) боец из Индии Харприт Сингх.

Поединок завершился безоговорочной победой нашего земляка! Теперь на счету Вараздата 15 профессиональных боев, в которых он остался непобежденным!