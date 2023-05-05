«Новосибирскавтодор» выполнит реконструкцию Толмачево за 4,9 миллиарда рублей

«Новосибирскавтодор» выиграл конкурс на реконструкцию аэропорта Толмачево. Фото: Надежда РЫЖКИНА

«Новосибирскавтодор» выиграл конкурс на реконструкцию аэропорта Толмачево. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры». Начальная цена контракта составляет 4,949 миллиарда рублей.

В итоге было решено, что работы выполнит АО «Новосибирскавтодор». Компания готова провести реконструкцию за 4,947 миллиарда рублей.

Второго участника конкурса раскрывать не стали. Но в документации обозначено, что он предложил сделать все по начальной цене контракта.

Работы нужно закончить до 31 августа 2027 года.

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