В Новосибирске ограничат движение транспорта на время салюта 9 мая

В Новосибирске закроют проезд для транспорта на время салюта в День Победы. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Новосибирске закроют проезд для транспорта на время салюта в День Победы. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения введут на шести участках. Действовать они будут на период с 21:00 до 22:30.

В мэрии подчеркнули, что данное предупреждение не распространяется на пассажирский транспорт Новосибирска. Единственное, сотрудники ГИБДД могут ненадолго приостанавливать движение.

Где введут ограничения для движения транспорта:

− по улице Восход от улицы Кирова до улицы Зыряновской;

− по Октябрьскому мосту от дорожных развязок с улицей Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;

− по проспекту Карла Маркса от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

− по улице Немировича-Данченко от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

− по улице Блюхера от улицы Котовского до площади имени профессора Лыщинского;

− по эстакаде на площади Инженера Будагова.

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