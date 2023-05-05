В Новосибирске ограничат движение транспорта на время салюта 9 мая

В Новосибирске закроют проезд для транспорта на время салюта в День Победы.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В Новосибирске закроют проезд для транспорта на время салюта в День Победы. Об этом сообщили в мэрии города.
Ограничения введут на шести участках. Действовать они будут на период с 21:00 до 22:30.
В мэрии подчеркнули, что данное предупреждение не распространяется на пассажирский транспорт Новосибирска. Единственное, сотрудники ГИБДД могут ненадолго приостанавливать движение.
Где введут ограничения для движения транспорта:
− по улице Восход от улицы Кирова до улицы Зыряновской;
− по Октябрьскому мосту от дорожных развязок с улицей Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;
− по проспекту Карла Маркса от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;
− по улице Немировича-Данченко от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;
− по улице Блюхера от улицы Котовского до площади имени профессора Лыщинского;
− по эстакаде на площади Инженера Будагова.
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