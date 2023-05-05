Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 9:15

Минздрав: 50% новосибирских курильщиков могут заработать хроническую болезнь легких

Почти половина курильщиков Новосибирской области может заболеть ХОБЛ
Данила ШУЛЯК
9 из 10 больных ХОБЛ — курильщики.

9 из 10 больных ХОБЛ — курильщики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Минздрава Новосибирской области, ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) страдают 15 тысяч жителей региона. По данным ВОЗ, этот недуг на 3 месте в списке ведущих причин смерти.

— По последним данным, у 30-50% курильщиков со временем развивается ХОБЛ! Пропустить начало болезни легких — легко. Ее главные симптомы не специфичны – кашель, одышка, повышенная утомляемость. Их или не замечают или игнорируют, — объяснили в Минздраве.

По статистике, 9 из 10 больных ХОБЛ — курильщики. Когда-то типичным пациентом считали мужчину старше 45 лет — сейчас недуг все чаще выявляют у более молодых людей, в том числе женщин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber