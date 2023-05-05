Минздрав: 50% новосибирских курильщиков могут заработать хроническую болезнь легких

9 из 10 больных ХОБЛ — курильщики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Минздрава Новосибирской области, ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) страдают 15 тысяч жителей региона. По данным ВОЗ, этот недуг на 3 месте в списке ведущих причин смерти.

— По последним данным, у 30-50% курильщиков со временем развивается ХОБЛ! Пропустить начало болезни легких — легко. Ее главные симптомы не специфичны – кашель, одышка, повышенная утомляемость. Их или не замечают или игнорируют, — объяснили в Минздраве.

По статистике, 9 из 10 больных ХОБЛ — курильщики. Когда-то типичным пациентом считали мужчину старше 45 лет — сейчас недуг все чаще выявляют у более молодых людей, в том числе женщин.

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