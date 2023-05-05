В Минздраве опровергли рост числа ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о росте числа людей с ВИЧ-инфекцией в регионе. Как сообщили в пресс-службе министерства, с января по март 2023 года было обнаружено на 0,6 % меньше случаев, чем за тот же период прошлого года.

При этом Новосибирская область входит в число регионов России с самым доступным тестированием на ВИЧ-инфекцию. Из-за большого охвата протестированного населения и количество выявленных случаев в области будет больше.

Каждый третий житель региона, которому в прошлом году поставили диагноз ВИЧ, не встал на учет. С «потеряшками» проводят работу, привлекая их к наблюдению и лечению.

В Минздраве отметили, что жители региона не стали чаще заражаться ВИЧ, а Новосибирская область не входит в число лидеров по заражению.

Напомним, ранее КП-Новосибирск приводила статистику Росстата, в которой Новосибирская область попала в список из 13 регионов, в которых зафиксирована половина всех выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией.

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