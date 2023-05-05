Из находки в сибирской пещере извлекли ДНК женщины, жившей 25 тысяч лет назад

В клыке благородного оленя нашли ДНК женщины. Фото: https://www.sbras.info/.

Немецкие ученые исследовали находку новосибирских коллег — сотрудников СО РАН. Академики института археологии нашли в Денисовой пещере кулон из зуба оленя, однако исследования выявили в нем не только ДНК животного.

— Благодаря новому методу из этой подвески удалось извлечь и ДНК ее обладательницы — женщины, которая жила 19—25 тысяч лет назад и имела генетическое сходство с палеолитическими североевразийцами, ДНК которых обнаружена в Восточной Сибири, — отметили в издании Наука в Сибири.

Масштабный эксперимент прошел под руководством сотрудников института Германии. Человеческая ДНК попала в клык животного благодаря особой костной структуре. Кулон из пористого зуба впитывал пот, кровь и слюну хозяйки.

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