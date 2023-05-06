Мужчину нашли. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске завершились поиски 42-летнего жителя Усть-Куты Александра А. Об этом КП-Новосибирск заявила его сестра.

- Брата нашли. Он сейчас в больнице. У него травма головы, - рассказала КП-Новосибирск сестра Александра.

Напомним, что мужчина пропал в конце апреля. Он вышел из дома на улице Одоевского в Первомайском районе и оставил квартиру открытой. После его видели в одном из торговых центров.

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