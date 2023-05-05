Совкомбанк теперь вместо клиента направляет запрос на распоряжение маткапиталом в Социальный фонд РФ

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Совкомбанк самостоятельно подает заявление в Социальный фонд России на перечисление средств материнского капитала в пользу банка/застройщика/на эскроу счет клиента по всем ипотечным кредитам, в которых маткапитал используется в качестве первоначального взноса. Заявление оформляется и подписывается заемщиком-владельцем сертификата на маткапитал во время ипотечной сделки.

В данном случае клиенту не нужно самому тратить время на обращение в государственный фонд, а срок поступления средств в оплату сокращается с нескольких месяцев до 2 недель.

Первоначальный взнос по ипотечным договорам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке можно полностью или частично оплатить средствами материнского капитала.