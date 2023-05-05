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НовостиОбщество5 мая 2023 8:36

В Новосибирске работа мастера бытовой техники возглавила топ самых прибыльных профессий

За ремонт стиральных машин предлагают 230 тысяч рублей
Данила ШУЛЯК
За ремонт бытовой техники специалисту обещают 230 тысяч рублей.

За ремонт бытовой техники специалисту обещают 230 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вакансия мастера по ремонту бытовой техники стала одной из самых высокооплачиваемых. Сервис Работу.ру изучил майские предложения от работодателей в городе.

— Одна из самых высоких заработных плат в Новосибирске доступна мастеру по ремонту бытовой техники — до 230 000 рублей. Основные задачи: выезд к клиентам, диагностика и ремонт стиральных машин, согласование стоимости услуг, — указано в исследовании.

Следом за мастером — вакансия для брокера по коммерческой недвижимости. За 200 тысяч рублей специалист взаимодействует с собственниками недвижимости, арендаторами и инвесторами.

Доход до 120 тысяч рублей предлагают старшему раскройщику. Он занимается раскроем женской одежды и тканей, а также отвечает за раскройный цех.

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