В Новосибирске работа мастера бытовой техники возглавила топ самых прибыльных профессий

За ремонт бытовой техники специалисту обещают 230 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вакансия мастера по ремонту бытовой техники стала одной из самых высокооплачиваемых. Сервис Работу.ру изучил майские предложения от работодателей в городе.

— Одна из самых высоких заработных плат в Новосибирске доступна мастеру по ремонту бытовой техники — до 230 000 рублей. Основные задачи: выезд к клиентам, диагностика и ремонт стиральных машин, согласование стоимости услуг, — указано в исследовании.

Следом за мастером — вакансия для брокера по коммерческой недвижимости. За 200 тысяч рублей специалист взаимодействует с собственниками недвижимости, арендаторами и инвесторами.

Доход до 120 тысяч рублей предлагают старшему раскройщику. Он занимается раскроем женской одежды и тканей, а также отвечает за раскройный цех.

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