«Один был дезориентирован, у второго обезвоживание»: новосибирские волонтеры спасают братьев-бельчат

Братья поступили в центр с разницей в несколько дней. Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

В Новосибирске волонтеры спасают братьев-бельчат, вышедших из одного гнезда. Первый поступил в Центр реабилитации диких животных 27 апреля, а его брат 3 мая.

- Первого бельчонка привезли с черепно-мозговой травмой. Он был дезориентирован и не мог бежать по прямой. Состояние его брата было хуже. У него была черепно-мозговая травма, шла кровь из носа. Малыш был сильно обезвожен, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, волонтер центра.

Бельчат нашли в Тимирязевском сквере. Алиса отмечает, что они удивительно крохотные для своего возраста.

- Бельчатам уже 45-47 дней, у них есть зубки. Они сами едят, прыгают. Видимо, когда они выходили из родительского гнезда, пострадали, потому что мелкие, - объясняет волонтер.

Сейчас бельчатам ничего не угрожает. Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо. Второго бельчонка Алиса выхаживала около суток, отпаивала разными растворами.

- Я его уже даже к братишке подсадила, - говорит Алиса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber