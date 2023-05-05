Под Новосибирском суд обязал сельсоветы сделать ограждения на кладбищах

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрации сельсоветов сделать новые ограждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд обязал администрации Карасевского, Егоровского и Дивинского сельсоветов установить ограждения вокруг общественных кладбищ. Иски подала прокуратура Болотнинского района Новосибирской области.

Прокуратура проверила соблюдение правил благоустройства при содержании мест захоронения на территориях трех сельсоветов. Выяснилось, что ограда на кладбищах устарела и нуждается в замене.

− Данные нарушения являются недопустимыми, это нарушает нормы санитарных правил и благоустройства кладбищ, что может привести к захламлению территорий кладбищ, а также к растаскиванию и осквернению мест захоронения, − говорится на сайте Болотнинского районного суда НСО.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрации сельсоветов сделать новые ограждения. Работы нужно выполнить до 1 февраля 2024 года.

Решения суда еще не вступили в законную силу.

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